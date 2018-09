Bombeiros controlam incêndio em favela de SP

Os bombeiros já controlaram o fogo que atingiu a Favela Alba, na Vila Paulistana, zona sul da capital paulista, nesta madrugada, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Por volta das 7h30, as 23 equipes dos bombeiros permaneciam no local para a operação rescaldo. Cerca de 70 barracos, de acordo com a defesa civil, foram atingidos. Veja também: Incêndio atinge favela na zona sul de São Paulo Segundo o Cobom, duas pessoas ficaram feridas. Uma delas uma gestante, que foi socorrida em trabalho de parto para o Hospital São Paulo, e um rapaz que foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.