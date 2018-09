Bombeiros encontram corpo de homem em Santos

Os bombeiros encontraram na manhã desta terça-feira, 4, o corpo de um homem no mar de Santos, em frente ao Aquário da cidade, no litoral sul de São Paulo. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o corpo é de um homem de cor parda, com aproximadamente 28 anos. Apesar de não ter o perfil do rapaz Josiel de Paula Santos, de 19 anos, desaparecido desde as 10h30 de sábado, quando entrou na água na Praia de Pitangueiras, no Guarujá, a família da cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, foi avisada e está sendo aguardada para reconhecimento. Josiel estava junto com um amigo dentro do mar quando começaram a ser levados pela correnteza. Segundo os bombeiros, o amigo de Josiel, que sabia boiar, foi resgatado pelos salva-vidas. No final da noite de segunda, foi encontrado o corpo de Márcio Gonçalves de Souza, de 27 anos, que estava desaparecido desde o final da noite da última sexta-feira, após entrar no mar e não ser mais visto por três colegas que o acompanhavam.