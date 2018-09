Bombeiros fazem buscas a primos desaparecidos no MS

Os bombeiros fazem buscas a dois primos que desapareceram na tarde do domingo, 9, no Rio Paraguai, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Um adolescente, de 14 anos, e uma criança, de 10 anos, foram levados pela correnteza após tomarem banho de rio com outros familiares. Segundo os bombeiros, eles foram levados pela força das águas enquanto tentavam voltar à embarcação, na Praia do Itagiloma. Outras sete pessoas da família, que também estavam tomando banho no rio, conseguiram retornar.