Bombeiros localizam dois corpos no Morro dos Prazeres Os trabalhos dos bombeiros no Morro dos Prazeres, no Rio, continuam e mais dois corpos foram retirados. Com isso, sobe para 28 o número de vítimas no local, segundo o Corpo de Bombeiros do Estado. De acordo com as informações dos bombeiros, Niterói é o município que mais teve vítimas, 140 no total, sendo 31 no Morro do Bumba. No município do Rio, 63 pessoas morreram em consequência das chuvas. Ao todo são 223 mortos em todo o Estado.