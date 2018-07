Bope prende foragido da Justiça no Complexo do Alemão Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, durante operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, como parte do processo de pacificação dos Complexos do Alemão e da Penha para instalação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), informou a Polícia Militar.