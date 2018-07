Bovespa fecha em queda puxada por Petrobras; alta da Selic afeta construtoras A Bovespa fechou no vermelho nesta quinta-feira, no encalço das bolsas norte-americanas, da queda de quase 3 por cento da ação preferencial da Petrobras e com o mercado avaliando a decisão do Banco Central brasileiro de elevar a taxa Selic para 10,5 por cento ao ano.