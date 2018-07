Brasil perde US$12,261 bi com fluxo cambial em 2013, pior resultado desde 2002

O resultado negativo do ano passado, segundo informou o Banco Central nesta quarta-feira, é o pior desde 2002, quando o saldo foi negativo em 12,989 bilhões de dólares, e foi afetado pelo forte déficit na conta financeira --por onde passam os investimentos estrangeiros diretos e em portfólio, entre outros-- de 23,396 bilhões de dólares no período. Só em dezembro, houve saldo negativo de 6,898 bilhões de dólares.

Já a conta comercial registrou, segundo o BC, entrada líquida de 11,136 bilhões de dólares no ano passado, com o resultado de dezembro ficando negativo em 1,881 bilhão de dólares.

"O cenário internacional está mais complexo para o Brasil e para todos os países emergentes. Isso não significa fuga de capitais e não é esse o cenário adiante para o país, mas uma saída (de dólares) persistente a moderada", afirmou o economista da Rosenberg & Associados Rafael Bistafa.

O resultado do ano passado também é o primeiro negativo desde 2008, no auge da crise financeira global. Em dezembro passado, as saídas líquidas somaram 8,780 bilhões de dólares, ainda segundo o BC.

Com os sinais mais consistentes de recuperação dos Estados Unidos, a avaliação de especialistas é de que os investidores continuem deixando o Brasil, ainda que não num movimento mais acelerado, de acordo com avaliação do economista-chefe do banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves.

"Devemos ter uma recuperação na conta comercial e uma estabilização da financeiro, com saídas ainda, mas com menor volatilidade que vimos no ano passado", afirmou, acrescentando que as saídas pela conta financeira serão maiores do as possíveis entradas pela conta comercial.

2014 NO VERMELHO

O BC informou ainda que o fluxo cambial começou o ano no vermelho. Nos três primeiros dias de janeiro, o déficit estava em 480 milhões de dólares e, diante da expectativas de saídas contínuas, deve contribuir para manter o dólar valorizado.

O déficit no fluxo cambial de 2013 coincide com a forte valorização do dólar no Brasil, que acumulou alta de 15,11 por cento ante o real, diante do crescente pessimismo de investidores com o desempenho da economia brasileira e da possibilidade de mudança no programa de estímulos do Federal Reserve.

Em maio, o Fed deu os primeiros sinais de que poderia reduzir sua compra mensal de ativos de 85 bilhões de dólares, o que reduziria a liquidez internacional. O anúncio efetivo de corte aconteceu somente em dezembro, o que deixou os mercados nervosos durante todos esses meses.

Diante desse cenário, o BC iniciou em agosto passado forte programa de intervenção cambial através de leilões de contratos de swaps cambiais e de venda de dólares com compromisso de recompra.

O Brasil tem registrado forte déficit em transações correntes e que não tem sido mais financiado pelos investimentos produtivos vindos de fora.

O BC informou também que os bancos encerraram dezembro com posição cambial vendida de 18,124 bilhões de dólares, maior do que os 13,608 bilhões de dólares vistos em 16 de dezembro passado.