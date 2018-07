Brasil vai ajudar na libertação de reféns na Colômbia O Brasil dará apoio logístico à operação de libertação de seis reféns sequestrados pelas Farc na Colômbia, informou na sexta-feira uma fonte. Segundo a fonte, que pediu para não ser identificada, o Brasil vai emprestar ao menos dois helicópteros com as respectivas tripulações, que vão buscar os reféns no local que os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) determinarem, na selva colombiana. Não foi possível determinar se as aeronaves serão do governo brasileiro ou de um serviço particular contratado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR). (Reportagem de Luis Jaime Acosta)