BRF reajustará preços de produtos por aumento de custos

O índice de reajuste neste trimestre será entre 5 e 10 por cento, afirmou José Antonio Fay, em conferência com jornalistas para detalhar os resultados do segundo trimestre.

Altas maiores não são descartadas até o fim do ano, dependendo do comportamento dos preços de insumos, esclareceu o presidente da BRF após falar inicialmente de uma provável alta do produtos natalinos.

A BRF divulgou na segunda-feira o resultado do segundo trimestre, com queda de 99 por cento no lucro líquido, para 6 milhões de reais, com grande influência dos preços de grãos, que vêm registrado recordes de alta nas últimas semanas nos mercados internacionais.

(Reportagem de Fabíola Gomes; Texto de Gustavo Bonato)