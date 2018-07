Briga no Dia da Criança termina em tiro em shopping no Rio

RIO - Tiros disparados na área de lazer do Carioca Shopping, na Vila da Penha, zona norte do Rio, feriram uma pessoa e provocaram pânico no fim da tarde desta sexta-feira nos frequentadores do local. Como era Dia da Criança, o shopping estava lotado. Lojas fecharam as portas e centenas de pessoas fugiram.

A confusão começou depois que duas crianças começaram a disputar quem iria primeiro no brinquedo pula-pula, na loja Play Toy. O desentendimento infantil logo se transformou numa discussão entre as mães dos meninos e terminou em troca de agressões entre os pais.

Um dos homens, que seria policial militar de folga, puxou uma arma e disparou. O tiro acertou o outro pai na perna. Ferido, ele foi levado para o Hospital Getúlio Vargas. O caso foi registrado na 27ª DP e o autor do disparo removido a uma delegacia.

O shopping não chegou a fechar e, de acordo com a assessoria, permanece lotado.