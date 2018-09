Britânico com problema incurável recupera visão ao olhar retrato de esposa

Hudspeth tinha perdido a visão completamente há um ano

Um aposentado britânico, diagnosticado com degeneração macular do tipo seca, uma doença incurável que leva à perda da visão, voltou a enxergar depois de segurar um retrato de sua mulher, já falecida.

George Hudspeth tinha sido registrado como pessoa cega há dez anos, quando foi feito o diagnóstico da doença. Há um ano ele perdeu totalmente a visão.

No entanto, os médicos do aposentado foram surpreendidos quando, repentinamente, ele voltou a enxergar. E tudo aconteceu depois de Hudspeth ter "conversado" com um retrato de sua esposa.

Hudspeth contou à BBC que ainda não sabe exatamente como aconteceu.

"Sempre me perguntam isso. Não sei como aconteceu, apenas aconteceu", disse.

"Eu estava sentado em frente à televisão, ouvindo a televisão. Então começaram as propagandas e eu comecei a conversar com a foto de minha mulher."

"Então, quando me virei, a televisão estava ligada. Isto me assustou e eu desliguei. Não sabia o que estava acontecendo", contou o aposentado.

Hudspeth saiu da sala e preparou uma xícara de chá. Quando voltou, ligou a televisão novamente.

"E estava lá (a imagem), de novo, nas notícias das cinco horas. Eu não parei de assistir, assisti (a televisão) a noite inteira. E tem sido ótimo desde então", afirmou.

O aposentado contou à BBC que agora consegue enxergar as netas.

"Eu tinha visto a mais velha antes, ela tem três anos de idade. Mas eu não tinha visto a mais nova, ela tem apenas cinco meses. E foi lindo vê-la. Ela tem um sorriso lindo."

Mistério

Helen Jackman, diretora-executiva da Sociedade de Degeneração Macular da Grã-Bretanha, acha maravilhoso que Hudspeth tenha voltado a enxergar mas não consegue imaginar qual seria a causa.

"Ele foi diagnosticado como degeneração macular do tipo seca. É uma doença que afeta a mácula e é a causa mais comum de perda de visão na Grã-Bretanha."

"O que acontece: a mácula é uma parte minúscula atrás da retina, do tamanho de um grão de arroz. E pode ficar danificada com o passar do tempo", explicou Jackman.

Ela afirma que o tipo de degeneração macular que afeta Hudspeth é incurável, o que "torna a história dele ainda mais incrível".

"Não sei como ele conseguiu (enxergar de novo). Os médicos dele estão lutando para explicar."

A Sociedade de Degeneração Macular geralmente dá aconselhamento para as pessoas que sofrem da doença.

"O que nós aconselhamos as pessoas a fazer é uma avaliação da visão, conseguir um bom aconselhamento sobre iluminação. Porque esta doença não deixa as pessoas completamente cegas, elas podem usar a visão periférica, então este caso é muito extraordinário." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.