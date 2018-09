Britânico tenta viver um ano sem gastar ou receber dinheiro

Um economista britânico começou neste sábado um experimento social para tentar passar um ano sem gastar ou ganhar dinheiro. Mark Boley, de 29 anos, faz parte de uma espécie de movimento conhecido na Grã-Bretanha como "Freeconomist" (economista livre, em tradução literal). Durante os próximos doze meses, ele pretende morar em um trailer emprestado em uma floresta nas proximidades da cidade de Bristol, no oeste da Inglaterra. O trailer é equipado com um painel solar e um fogão à lenha e o banheiro será um buraco no chão. "Quero ver como é a vida sem ganhar dinheiro na civilização ocidental", diz Boley, que diz estar cansado do "destrutivo sistema capitalista" e acredita que pode fornecer seu conhecimento para conseguir o que precisar sem receber dinheiro em troca. Para garantir a alimentação, Boley vai depender da comida que conseguir encontrar ou plantar, além de doações. "Tenho me preparado bastante nos últimos dois meses, mas o desafio vai ser em relação às coisas para as quais não posso planejar - um braço quebrado, exaustão ou, no pior dos casos, luto na família", disse o britânico. Boley já tentou fazer um outro experimento, de andar até a Índia sem gastar dinheiro, mas a tentativa terminou em Calais, na França, onde não conseguiu explicar o projeto no idioma do país e teve de voltar para Bristol. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.