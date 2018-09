Brown condena 'ação desumana' em Mianmar

O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, repreendeu o governo militar de Mianmar por não permitir que ajuda internacional chegue às vítimas do ciclone Nargis. Brown disse à BBC que um desastre natural se tornou "uma catástrofe causada pelo homem" por causa da negligência dos generais que comandam o país. Para o primeiro-ministro, o governo birmanês vai ser julgado pelo resto do mundo e pela sua própria população por rejeitar a ajuda oferecida por outros países. "Isso é desumano", disse Brown. A contagem oficial de mortos no desastre causado pelo ciclone em Mianmar subiu para 78 mil pessoas, com quase 56 mil desaparecidas, segundo as últimas estimativas oficiais. Agências de ajuda humanitária se dizem frustradas pela lentidão na chegada de suprimentos às regiões mais afetadas, mas recentemente o governo birmanês permitiu a entrada de funcionários estrangeiros da Organização das Nações Unidas (ONU) e outras instituições. 'Navio de guerra' Na sexta-feira, o embaixador da França na ONU acusou o governo militar de Mianmar de estar prestes a cometer um crime contra a humanidade por não permitir que suprimentos de ajuda cheguem às vítimas do ciclone. Jean-Maurice Ripert fez os comentários durante uma sessão da Assembléia Geral, depois de Mianmar ter acusado a França de enviar um navio de guerra à região. A França rejeita a acusação e afirma que o navio está levando 1,5 mil toneladas de alimentos e medicamentos para os sobreviventes do ciclone. Uma força naval dos Estados Unidos também está esperando permissão, na costa de Mianmar, para entregar grandes carregamentos de ajuda, incluindo água potável, mas até agora o governo militar do país recusou a chegada de ajuda pela via marítima. A Cruz Vermelha pediu mais de US$ 50 milhões em ajuda para ajudar os sobreviventes e afirmou que Mianmar enfrenta uma catástrofe de proporções gigantescas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.