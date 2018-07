Bruxelas é a capital de furtos a residências da UE

Bruxelas, capital da Bélgica, além de sediar centros de decisão da União Européia, também é a capital de furtos a residências do bloco, de acordo com uma nova pesquisa. O relatório Urban Audit coloca Bruxelas no topo da lista entre as 27 capitais do bloco, com 11,2 furtos a residências por cada mil moradores. Londres ficou em 2º lugar. A pesquisa realizada pelo órgão de estatísticas da União Européia, Eurostat, inclui vários outros dados sobre a qualidade de vida em várias cidades européias. Revela, por exemplo, que Almere, na Holanda, é a cidade que cresce mais rapidamente. Os dados, divulgados na terça-feira, foram coletados, em grande parte, em 2004. Cambridge, na Inglaterra, está no topo da lista de cidades com o maior número de pessoas empregadas no setor de serviços - 94,4% - seguida por Luxemburgo, com 93,3%. Por outro lado, as cidades gregas ocupam as oito primeiras posições da lista de cidades com o maior número de autônomos. Já na Escandinávia, esse tipo de profissional é muito raro, com índices abaixo de 5%. Sete das dez cidades com os índices de desemprego mais altos estão na Polônia, segundo o documento. O Urban Audit cobre 321 cidades com populações que variam de 50 mil a 10 milhões dos países que pertencem à União Européia, assim como 26 cidades da Turquia, seis da Noruega e quatro da Suíça. Todas as cidades com a maior proporção de idosos estão na Itália, com exceção de Lisboa, em Portugal. Cinco das dez cidades que crescem mais rapidamente estão na Turquia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.