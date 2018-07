Bueiro explode em Copacabana

Um bueiro explodiu por volta das 12h de hoje em Copacabana, na zona sul do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, o incidente ocorreu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, uma das principais vias do bairro, e não deixou feridos. Logo após a explosão, os bombeiros chegaram ao local e controlaram as chamas. Não há informações sobre danos materiais.

Uma equipe da Light, empresa de distribuição de energia do Rio, está trabalhando no local, nas proximidades do hotel Copacabana Palace. Segundo a companhia, a tampa de uma caixa de inspeção, por onde passam apenas cabos de energia, foi deslocada com a explosão e houve registro de fumaça. O fornecimento de energia para a localidade manteve-se normal.