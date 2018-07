Buraco bloqueia a Avenida do Estado As três faixas de rolamento da pista sentido Ipiranga da Avenida do Estado estão bloqueadas desde as 20 horas de quarta-feira, na altura do nº 7.400, junto à Rua Hipólito Soares, no Ipiranga, região sudeste da capital paulista, em razão do surgimento de um buraco após a chuva que caiu sobre a capital durante a tarde.