Bush promete decisão sobre montadoras 'relativamente em breve' O presidente dos EUA, George W. Bush, disse na quarta-feira que seu governo tomará "relativamente em breve" uma decisão sobre o pacote de ajuda ao setor automobilístico. "Estou pensando bastante, sabe?", disse Bush ao canal Fox News. "Precisa ser feito relativamente logo." Bush já disse que cogita usar parte do pacote de resgate do setor financeiro, num valor total de 700 bilhões de dólares, para ajudar a GM, a Ford e a Chrysler. "Estou examinando todas as opções. Dois princípios pelos quais estou tomando esta decisão são que uma falência ou concordata desorganizada (...) poderia causar grande dano à economia -- além do que já estamos testemunhando", afirmou ele quando questionado sobre como a falência do setor automobilístico poderia afetar o seu legado. "E o outro ponto é que (...) não estou realmente interessado em colocar dinheiro bom em cima do ruim, então essa (...) é uma questão na qual estou pensando a fundo." (Reportagem de Matt Spetalnick e Tabassum Zakaria)