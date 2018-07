Bush será anfitrião de cúpula sobre crise financeira mundial O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse no sábado que ele será o anfitrião de uma cúpula de líderes mundiais sobre a crise financeira mundial no futuro próximo para examinar estratégias para combater a crise financeira global. "É essencial que trabalhemos juntos porque estamos na crise juntos", disse Bush antes de um encontro com o presidente francês, Nicolas Sarkozy, e o presidente da Comissão Européia, José Manuel Barroso, na residência presidencial de Camp David, no Estado de Maryland. Uma crise de crédito que se afetou todo o mundo, fazendo os mercados despencarem, levou os Estados Unidos e a Europa a buscar meios de suavizar o impacto nos sistemas financeiros. Sarkozy defendeu uma reforma da atual arquitetura financeira internacional, estabelecida pouco depois da Segunda Guerra Mundial, na conferência Bretton Woods, em 1944. Assessores da Casa Branca disseram que o encontro em Camp David será enfocado na crise imediata. "Muitos líderes e economias têm idéias para melhorar o sistema financeiro mundial," disse o porta-voz da Casa Branca, Tony Fratto. "Deveríamos ouvir todas as boas idéias. Tenho certeza que os líderes da Europa não recomendam que simplesmente imponhamos uma estrutura sobre o resto do mundo, sem a contribuição de outras economias," disse ele. Sarkozy, cujo país ocupa a Presidência rotativa da União Européia, disse que gostaria de ver o Grupo dos Oito países ricos liderando a conferência no mês que vem em Nova York. A Casa Branca disse que a data e o local da reunião de líderes mundiais, que ocorrerá antes do fim do ano, não serão marcados no encontro de três horas. O secretário do Tesouro (equivalente ao ministro da Economia) dos EUA, Henry Paulson, e a secretária de Estado, Condoleezza Rice, acompanharam Bush a Camp David. A Casa Branca disse que não serão feitos anúncios sobre uma nova política.