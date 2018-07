Button lidera treino livre em dia de chuva em Mônaco

Button, que venceu a prova no circuito de rua com curvas estreitas em 2009 quando foi campeão mundial pela Brawn GP, completou a melhor volta passando rente aos alambrados com o tempo de 1min15s746, utilizando pneus supermacios.

"Não andamos muito para uma quinta-feira em Mônaco, então tomara que no sábado seja um pouco melhor", disse ele de olho no treino classificatório de sábado, uma vez que a sexta-feira é dia de descanso no principado.

O tempo de Button foi registrado com pista seca nos primeiros 15 minutos da segunda sessão do treino livre, antes que nuvens escuras cobrissem o céu e mudassem a situação na pista.

Fernando Alonso, da Ferrari, também mostrou sua habilidade em Mônaco com uma volta em 1min16s265 numa reduzida sessão da manhã, depois que o motor do Caterham de Heikki Kovalainen estourou dentro do túnel.

O espanhol, duas vezes vencedor em Mônaco correndo por Renault e McLaren, foi o quarto à tarde.

Romain Grosjean colocou-se como candidato a se tornar o primeiro francês a vencer em Mônaco na F1 desde Olivier Panis em 1996 ao marcar o segundo melhor tempo nas duas sessões.

"Gosto de Mônaco, é divertido. O carro está indo bem no momento, então vamos ver o que podemos fazer mais na frente. É importante ter um carro em que você confia e trabalhar cada detalhe, porque isso faz uma grande diferença", disse o piloto da Lotus.

O brasileiro Felipe Massa, sob forte pressão da Ferrari por melhores resultados após ter marcado apenas dois pontos em cinco corridas, ficou em terceiro lugar na segunda sessão.

O venezuelano Pastor Maldonado, vencedor inesperado da corrida passada na Espanha pela Williams, voltou a andar bem e fez o quinto melhor tempo nas duas sessões do treino, em um circuito onde fez sucesso nas categorias abaixo da F1.

Seu companheiro de equipe, o brasileiro Bruno Senna, ficou em 13o e 16o.

O bicampeão mundial Sebastian Vettel, da Red Bull, que lidera o campeonato empatado com Alonso, ficou apenas em 9o e 10o, respectivamente.