Cadeirante é queimado e morto durante discussão

O crime aconteceu no dia 25 de maio. Após discutir com o cadeirante, Alves foi até sua casa e retornou com o combustível. Ele despejou o líquido e ateou fogo. Moradores usaram extintores para apagar as chamas que envolviam o corpo de Almeida. A vítima foi internada na Santa Casa local com 75% do corpo com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus. O acusado chegou a ser detido, mas foi liberado para responder pelo crime de lesões corporais.

O cadeirante ficou à espera de vaga em unidade especializada no tratamento de queimados, mas a transferência para o hospital de Tatuapé só ocorreu no último dia 3. O corpo de Almeida foi sepultado em Itapeva. Com a morte da vítima, o delegado Paulo Roberto Fonseca, do 3º Distrito Policial, vai pedir a prisão preventiva do autor do crime. Ele será indiciado por homicídio doloso - com intenção de matar.