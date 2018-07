CAE aprova projeto para unificação de horários no Brasil A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou hoje projeto de lei que propõe a unificação dos horários no Brasil. A ideia é que o horário de Brasília passe a valer também em Estados onde hoje há diferenças de fuso, como é o caso de Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O autor do projeto é o líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM).