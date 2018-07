Caminhão entala sob ferrovia em São Paulo Um caminhão carregado com bobinas de papel entalou na madrugada de hoje em um viaduto situado sobre a Avenida Gabriela Mistral, na Penha, zona leste. No viaduto existe uma linha da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Segundo a CPTM, o funcionamento do sistema não foi afetado. A CET informou que a faixa esquerda da avenida ficou interditada até as 7h10. Em toda a cidade de São Paulo, o congestionamento atingia 96 km às 8 horas. O índice equivale a 11,5% dos 835 km monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e estava pouco abaixo da média para o horário, de 12,8%. A zona leste apresentava a pior situação, com lentidão de 29 km. Além do excesso de veículos, prejudicava o trânsito a garoa que atingia a cidade durante a manhã.