Campinas cobra de cidades vizinhas atenção à dengue

"Mais de 30% dos casos atendidos na rede são de pessoas de outras cidades da região", afirmou o prefeito. Por isso, Jonas pede hoje em reunião com prefeito da região que eles reforcem os atendimentos em suas cidades.

Campinas deflagrou uma operação conjunta de combate à dengue que conta com reforço do Exército. Os homens do 11º Batalhão de Infantaria Blindada (BIL) de Campinas iniciaram nesta terça os trabalhos de remoção de entulhos e colocação de telas em caixas''água, para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Mas a chuva adiou o início dos trabalhos.