Campinas já tem o triplo de casos de dengue de 2009

"Estamos trabalhando em uma situação crítica, com números acima do esperado", afirmou Freitas. "Mas estamos com uma equipe grande e pedimos à população que fique atenta aos sintomas e colabore, fazendo sua parte para evitar a proliferação de criadouros (do mosquito Aedes aegypti)", disse.

A Secretaria de Saúde de Campinas investiga duas mortes por suspeita de dengue no município. Se confirmados, serão os primeiros casos de morte entre moradores de Campinas com sintomas de dengue em 2010. As mortes ocorreram no início do mês.

De acordo com informações do governo municipal, o último registro de óbito foi em abril de 2009. Em 2007, ocorreram duas mortes; em 2006, uma; e em 1999 também uma morte.

Vítimas em Ribeirão

Ribeirão Preto, também no interior de São Paulo, confirmou hoje a terceira morte em decorrência da dengue este ano na cidade. Segundo a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Maria Luiza Santa Maria, a vítima, uma mulher de 50 anos, morreu na Santa Casa de Ribeirão.

Os dois primeiros óbitos registrados em 2010 pela doença também foram de mulheres com 66 e 47 anos, respectivamente. Neste ano, a cidade já registrou 11.900 casos confirmados da doença.