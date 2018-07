Campos do Jordão-SP tem agenda cultural intensa Com temperaturas previstas entre 7°C e 21°C, o feriado prolongado de Semana Santa em Campos do Jordão (SP) tem agenda cultural intensa. Ainda há vagas para hospedagem - os pacotes para casal variam de R$ 500 (em pousada) a R$ 12 mil (alto padrão). As peças Por que os homens mentem? e Comédia em Preto e Branco são as atrações do Teatro do Grande Hotel na sexta-feira e no sábado, respectivamente.