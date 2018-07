Candidato governista declara vitória na República Dominicana

Apurados 99 por cento dos votos, Medina tem 4 pontos percentuais de vantagem sobre Mejía, candidato do Partido Revolucionário Dominicano.

"Com esta vitória, quero unir a República Dominicana", disse Medina, de 60 anos, a um pequeno grupo de correligionários num diretório do PLD na capital. "Quero reconhecer meus adversários publicamente, porque nesta campanha eleitoral eles me obrigaram a ser o melhor."

Mejía, de 71 anos, não admitiu a derrota, e funcionários do PRD acusaram a Comissão Eleitoral Central de fraude. Se o resultado oficial for confirmado, com 51 por cento dos votos para Medina, não haverá necessidade de segundo turno.

O presidente Leonel Fernández, do PLD, já cumpriu dois mandatos de quatro anos, e não podia concorrer novamente. A mulher dele, Margarita Cedeño, foi eleita vice-presidente na chapa de Medina.

Popular entre as mulheres, a primeira-dama de 44 anos, mãe de três filhos, se envolve em questões de combate à pobreza, de infância e direitos femininos.

Os dois partidos se acusaram mutuamente de compra de votos. Observadores eleitorais confirmaram alguns desses relatos, mas disseram se tratar de casos isolados, sem impacto no resultado.