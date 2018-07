Capital paulista teve a madrugada mais fria do ano A capital paulista registrou na madrugada desta quinta-feira a temperatura mais fria do ano, segundo informações da Climatempo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 14,4ºC de temperatura mínima no Mirante de Santana, na zona norte da capital, segundo a Climatempo. O recorde anterior era de 14,5ºC em 30 de janeiro.