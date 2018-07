Capitão da PM morre após reagir a assalto em Salvador

Segundo testemunhas, o criminoso, que estaria usando o uniforme de uma escola estadual, sacou um revólver e anunciou o roubo do carro. Conceição Neto tentou desarmar o assaltante, mas não conseguiu e foi baleado na cabeça. Ele morreu no local. Apesar de estar de folga, o policial carregava uma pistola na cintura. O assaltante fugiu, junto com outro homem que esperava do lado de fora do estabelecimento.

O delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Antônio Cláudio Oliveira, que investiga o caso, afirma que o autor do disparo foi identificado por meio de imagens de câmeras instaladas em estabelecimentos vizinhos, mas não informou se o criminoso é menor de idade. De acordo com ele, estão sendo feitas buscas, mas o assaltante ainda não foi localizado.