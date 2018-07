Carlos Slim consolida participação na Telekom Austria

A América Móvil, de Slim, deterá 26,8 por cento da

Telekom Austria depois de comprar uma fatia de 3,14 por cento de uma fundação da família Slim, o suficiente para poder vetar grandes decisões na empresa austríaca, mas abaixo dos 30 por cento que desencadeiam uma oferta obrigatória pelo controle.

As ações da Telekom Austria, que foram impulsionadas pela especulação de que Slim eventualmente tentará assumir o restante da empresa, fecharam em alta de 1,3 por cento nesta quinta-feira, a 6,60 euros, entre as maiores altas do índice europeu de telecomunicações.

A Carso Telecom B.V., holding europeia da América Móvil, irá no futuro deter a participação de 26,8 por cento que tinha sido previamente dividida com a fundação da família.

O governo da Áustria detém 28 por cento da antiga estatal e disse que está comprometido em manter uma fatia minoritária de pelo menos 25 por cento.

A América Móvil, que também detém uma fatia na holandesa KPN, tem procurado investir fora da América Latina, onde a regulação e competição vêm afetando as vendas.

A América Móvil já disse que não planeja uma oferta hostil de compra pela Telekom Austria. Uma porta-voz da América Móvil não respondeu imediatamente ao pedido por comentários.

(Por Georgina Prodhan, reportagem adicional de Elinor Comway no México)