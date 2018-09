Carnaval 2011: Gaviões destaca grandiosidade de Dubai

Com 3.800 integrantes, divididos em 26 alas e cinco carros alegóricos, a escola do Bom Retiro vai destacar as riquezas naturais de Dubai, conhecida como Pérola do Golfo, que atraiu uma multidão ao reino do xeque Rashid Bin Saeed al Maktoum, além da cultura, arquitetura, turismo e lazer que a cidade hoje proporciona.

No início, pescadores, mercadores e comerciantes foram atraídos pelos recursos naturais da região, às margens do Mar das Pérolas. Lá se ergueu o poderoso Reino de Maktoum, que deu origem à cidade. Com o passar dos anos, Dubai tornou-se importante cidade do Oriente. O petróleo trouxe progresso e muitos trabalhadores para a região. O desenvolvimento transformou Dubai no Centro Financeiro do Oriente.

Pelo terceiro ano consecutivo, o carnavalesco da escola é Zilkson Reis, que veio de Parintins (AM), campeão em 2007 pela Mocidade Alegre e vice, em 2008, pela mesma escola. Na Gaviões desde 2009, o carnavalesco dividiu o enredo em cinco setores. O primeiro setor abrange as lendas e as riquezas naturais da Pérola do Golfo. Já o segundo destaca a mistura dos povos, as religiões e a formação do Reino de Maktoum. E o terceiro consagra a realização dos sonhos do xeque - a educação e a arquitetura arrojada. O comércio, turismo e lazer - as praias, os famosos hotéis e o parque de diversões Dubailand - são retratados no quarto setor. Já o quinto representa a cultura de Dubai, com seus museus e festival de cinema, e termina com uma mensagem de prosperidade.

"A Gaviões fará um desfile mais técnico e com muitas cores. A cada ano que passa a escola prepara um desfile mais técnico, mas sem exagero. E neste ano não será diferente. A agremiação, que normalmente usa muito o preto e branco, vai abusar de cores fortes", revela Igor Carneiro, diretor de carnaval.

Com investimentos de R$ 2,5 milhões, a Gaviões será a penúltima escola do sábado, dia 5, a desfilar já na madrugada de domingo, por volta das 4 horas. "A escola já se programou para desfilar com o dia amanhecendo. O último setor foi preparado para isso e vem com cores mais fortes, cores cítricas, como o laranja, para dar um contraste com o início do dia", acrescenta Igor.

Sabrina Sato segue soberana pelo segundo ano consecutivo como madrinha de bateria e terá a missão de representar com graça e muito samba os mais de 200 ritmistas comandados pelo mestre Pimenta. Tati Minerato é a rainha e Sheila Cristiane, a musa da bateria. Diferentemente do que ocorreu no ano passado, quando a agremiação comemorou o centenário do Corinthians, os jogadores do clube ainda não confirmaram presença no desfile. "Provavelmente alguns deles só serão confirmados na última semana", conclui Igor.

Confira o samba-enredo da Gaviões da Fiel:

A lua brilhou no céu do Oriente

fez da lágrima semente

tesouro no azul do mar

história de um reino encantado

nessa viagem vem comigo desvendar

um rei iluminado

abre os caminhos do amanhã

semeia em solo sagrado

o desejo de um novo eldorado

dos povos herdaram culturas

formando a nação

De carona pra folia? vem ver

a cidade do futuro vai passar

embala meu sonho pra realidade

o combustível da modernidade

Com a bênção do criador

o homem emoldurou a natureza

o progresso despontou

o mundo veio tantas belezas

sou mercador da alegria, investi na magia

no portal da felicidade

em cena um festival de emoção

cultura, do ouro a riqueza

no esporte encontrei minha paixão

e o sonho não vai acabar

meus filhos vão colher

e o meu maior tesouro é você

Corre sangue gavião na veia

faz meu coração pulsar

hoje Dubai é alvinegra

e a Fiel vai te exaltar