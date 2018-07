Carnaval 2012: Águia de Ouro celebra a Tropicália

A escola promete arrancar aplausos da arquibancada com um elenco de famosos cantores para celebrar o Tropicalismo. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Cauby Peixoto, Wanderleia, Angela Maria e Roberta Miranda estão no palco da Águia, tradicional escola do bairro da Pompeia, zona Oeste de São Paulo.

Para Gilberto Gil, o tema da Tropicália sempre é relembrado, tanto pela imprensa, quanto pela academia, em diversos estudos. "É muito bom que a Tropicália seja incorporada por outros elementos da cultura, como é agora pelo samba. É muito bom o carnaval: é a Tropicália", disse.

O pano de fundo histórico também não ficará de fora do desfile da escola de samba, que fará referências, em alas e alegorias, à ditadura militar brasileira, incluindo uma homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, morto pela repressão em 1975. Com o enredo "Tropicália da paz e do amor! O movimento que não acabou", a Águia de Ouro contará na avenida do samba a história do movimento cultural, do seu nascimento à sua influência nas manifestações artísticas atuais. O carro abre-alas, por exemplo, trará referências à formatação da cultura brasileira, com destaque aos hábitos e costumes dos portugueses e nativos.

A segunda alegoria lembrará o período da ditadura militar, com a presença de um tanque de guerra que, em vez de munição, despejará flores sobre a arquibancada do Sambódromo do Anhembi. Os carros seguintes trarão o tropicalismo representado nas mais diversas manifestações culturais: teatro, cinema, música, arte etc. O desfile da escola de samba contará também com as presenças dos cantores Roberta Miranda, Ângela Maria e Cauby Peixoto, bem como do cineasta Fernando Meirelles.