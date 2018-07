Carreta com 226 quilos de crack é apreendida em Assis-SP Agentes da Polícia Federal(PF) de Presidente Prudente apreenderam na madrugada desta segunda-feira, 15, 226 quilos de crack em uma carreta na Rodovia Raposo Tavares, em Assis, no interior de São Paulo. A carreta, com placa de Ponta Porã (MS), transportava 32 toneladas de açúcar. Preso em flagrante, o motorista confessou que ganhou o caminhão dos traficantes como pagamento pelo transporte de drogas.