Carro bate em poste e deixa trecho do Ibirapuera sem luz

De acordo com a AES/Eletropaulo, os trabalhos começaram após a liberação da via. Técnicos estão avaliando se haverá a necessidade da troca do poste de iluminação. Por conta do acidente, o trecho da Avenida República do Líbano, entre as Ruas Diogo Giacomi e Bento de Andrade, está sem energia elétrica. Três semáforos da região não estão funcionando. Ainda não há previsão para o restabelecimento da energia.

Os semáforos apagados estão no Complexo Viário Ayrton Senna, sentido bairro, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, junto à Rua Oliveira Dias, e Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, com Rua Cândido do Nascimento.