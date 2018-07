Segundo a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, os 10 barracos condenados foram demolidos. Os imóveis foram erguidos em uma área irregular na Rua Pedro Jabur, entre as estações Pirituba e Piqueri da CPTM. Todas as famílias foram removidas do local. Os moradores devem ser incluídos no programa habitacional da Prefeitura.