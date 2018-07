Casos de cólera no Zimbábue já são mais de 60 mil Mais de 60 mil pessoas foram infectadas pela cólera no Zimbábue, número que a Organização Mundial da Saúde classificou como "pior cenário possível" na epidemia iniciada em agosto. Cerca de 60.401 pessoas estão com a doença, das quais 3.161 morreram, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira pela Organização das Nações Unidas em Genebra. Os dados da ONU mostram que a epidemia não parece diminuir, com 1.493 novos casos e 69 novas mortes nas últimas 24 horas. (Reportagem de Stephanie Nebehay)