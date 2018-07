Casos de dengue no Rio sobem 24% até 9 de março

De acordo com o superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, o aumento de casos era previsto. "Os picos no Rio de Janeiro ocorrem em março e abril. Já havia epidemia no Noroeste; as regiões Norte e Baixada Litorânea começam a caracterizar epidemia. A progressão de casos de municípios da região metropolitana, como Itaboraí, São Gonçalo e Duque de Caxias, acende o sinal de alerta", afirmou Chieppe.

Quinze cidades enfrentam epidemia de dengue. O Noroeste Fluminense é a região mais atingida, com nove cidades. Na capital, houve o registro de 9.163 casos até a primeira semana de março - no ano passado, houve 25.629 casos suspeitos nesse período.

Em parceria com prefeituras, a SES criou 46 pontos de hidratação para pacientes com dengue em 29 municípios - cada um tem capacidade para atender até 300 pacientes. A orientação é para que as pessoas procurem os centros de atendimento, assim que perceberem sinais de febre e dor no corpo.