Centro histórico de São Paulo ganha luzes de LED

Desenvolvido pelo Departamento de Iluminação Pública (Ilume), o projeto visa a estimular a visitação noturna pelas ruas do centro que concentram prédios de valor histórico, como a sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), na esquina das Ruas Álvares Penteado e da Quitanda. O endereço abriga desde o início do mês uma exposição de obras impressionistas do acervo do Museu D?Orsay, de Paris, que fecha as portas às 22h. Por causa do horário do evento, as vias receberam prioridade no cronograma de instalação.

Segundo o diretor do Ilume, Aruntho Savastano, as ruas que concentram atividades comerciais e estudantis, e também aquelas que constituem rota preferencial de acesso a estações do Metro, completam a lista de prioridades. A primeira fase do projeto contemplou oito vias do centro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços, a utilização das luminárias de LED e as de vapor metálico permite elevar os níveis de luminosidade e evidenciar os contrastes, valorizando até as cores das edificações. Elas são facilmente instaladas, sem a necessidade de intervenção nos postes atuais nem nos antigos, implementados em 1927. Como se trata apenas de uma troca de lâmpadas, não é necessária nenhuma obra nas estruturas existentes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo