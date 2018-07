CET: 70% dos motoristas levam crianças sem proteção

Os motoristas vão precisar adaptar-se até 9 de junho, quando entram em vigor novas regras para o transporte de crianças. Até os 10 anos, elas devem ser transportadas no banco de trás e, dependendo da idade, terão de estar em um dispositivo de segurança específico. Em caso de infração, a multa será de R$ 191,54.

A obrigatoriedade dos dispositivos é apontada como avanço por reduzir o risco de morte em acidentes - em 71%. Mas as próprias autoridades reconhecem que a fiscalização é difícil. No ano passado - com a regra determinando apenas que crianças fossem levadas no banco de trás e com cinto -, foram registradas na cidade de São Paulo apenas 3.058 autuações por transporte de crianças de maneira inadequada - 0,04% do total aplicado.

E a tendência é de que as novas regras sejam mais difíceis de fiscalizar, uma vez que os agentes não conseguem muitas vezes visualizar o interior dos veículos, muito menos saber a idade das crianças. "A fiscalização é extremamente difícil, como já é a fiscalização do cinto de segurança no banco traseiro", disse o secretário dos Transportes paulistano, Alexandre de Moraes, no lançamento da campanha de conscientização do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.