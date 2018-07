CGE estende estado de atenção para toda capital de SP O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) estendeu o estado de atenção para toda a capital paulista às 15h30 de hoje, em decorrência da forte chuva. Às 15h50, chovia forte principalmente nas zonas sul e oeste. Houve queda de granizo em áreas de zona norte. A tendência, segundo o CGE, é que as pancadas de chuva se prolonguem até o fim da tarde. Até as 16h04, haviam sido constatados 11 pontos de alagamento na cidade. Pelo menos quatro árvores caíram. Entre 14h30 e 15h30, o Corpo de Bombeiros recebeu cinco chamados de pessoas em carros parados em meio à água, sobretudo na zona norte, e dois de crianças e idosos ilhados em residências. Os trens do Metrô circulavam com velocidade restrita. Os da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operavam normalmente.