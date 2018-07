Chávez cancela participação em reunião de países amazônicos

Segundo o embaixador venezuelano no Brasil, Julio Garcia Montoya, a mudança de agenda deve-se ao prolongamento da permanência do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, na Venezuela.

"Infelizmente, teve uma mudança de agenda em função da visita do presidente Ahmadinejad. Ele estendeu sua visita à Venezuela, e então atrapalhou a viagem do presidente Chávez ao Brasil", disse Montoya a jornalistas, acrescentando que o país será representado no encontro pelos ministros das Relações Exteriores e Meio Ambiente.

A reunião, a ser realizada nesta tarde em Manaus, tem como objetivo tentar fechar uma posição comum dos países da região amazônica e da França sobre o combate às mudanças climáticas.

Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devem participar do encontro os presidentes da França, Nicolas Sarkozy, e da Guiana, Bharrat Jagdeo. Foram também convidados os presidentes de todos os países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) --Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

(Reportagem de Fernando Exman)