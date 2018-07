Chávez chega a Cuba e diz que 'Fidel está vivo e ativo'

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, afirmou, em sua chegada a Havana, em Cuba, que Fidel Castro "está vivo e ativo". "Fidel está vivo e ativo, pensando, escrevendo e ditando caminhos estratégicos no seu posto de soldado das idéias", disse o líder venezuelano. Além disso, Chávez afirmou ainda que o atual presidente, Raúl Castro, está com "as rédeas na mão" e que os cubanos estão "trabalhando e criando, para sair à frente". Chávez falou aos jornalistas na chegada no aeroporto José Martí, na capital cubana. Ele foi recebido pelo vice-presidente, Carlos Lage, e pelo ministro das Relações Exteriores, Felipe Perez Roque. Segundo ele, durante a visita, irá tratar de assuntos bilaterais com Fidel e seu irmão, Raúl, atual presidente cubano. A última vez que Chávez esteve com Fidel Castro foi em março. No entanto, as imagens mais recentes do ex-presidente cubano foram divulgadas há cinco meses, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o visitou, em Cuba. Alba Segundo o presidente venezuelano, a situação da América Latina e do Caribe será discutida com atenção durante o encontro com Fidel, especialmente as relações estabelecidas dentro da Alternativa Bolivariana para as Américas (Alba), organização que reúne países latino-americanos contrários à Área de Livre Comércio das Américas (Alca). "Um tema muito importante é o Banco da Alba e como iremos aproveitar o dinheiro que dispomos em benefício de nossos povos e de outros países da América Latina", disse Chávez. Ele ressaltou ainda que recebeu recentemente uma carta de Fidel Castro na qual o ex-presidente afirmava que atual crise energética, alimentar e financeira é a "mãe de todas as crises". Segundo Chávez, esses assuntos também deverão ser discutidos por ele durante sua visita a Cuba. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.