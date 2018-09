Chega a 896 número de mortos na região serrana do RJ A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou hoje os dados atualizados do número de mortos na região serrana do Estado. No total, foram registradas até agora 896 mortes, sendo a maior parte delas em Teresópolis (373) e Nova Friburgo (426). Também houve mortes em Bom Jardim, Itaipava, Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto.