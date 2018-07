Cheia histórica do rio Madeira praticamente isola Acre Em uma reunião realizada ontem, 19, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Polícia Rodoviária Federal decidiram interromper à noite o tráfego na BR-364 entre Rondônia e o Acre. Enquanto vigorar, a medida fará com que o Acre fique isolado do resto do País 12 horas por dia.