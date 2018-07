Chinesa escreve em duas línguas diferentes ao mesmo tempo

Uma tradutora chinesa consegue escrever com as duas mãos em dois idiomas diferentes simultaneamente.

Chen Siyuan, de 24 anos, mora no norte do país e é ambidestra. Seus talentos começaram a ser notados ainda na adolescência.

Ela escreve em inglês com uma das mãos ao mesmo tempo em que usa a outra para escrever em chinês.

Chen também consegue escrever poesia usando mãos diferentes para escrever frases consecutivas ao mesmo tempo.

A tradutora escreve na vertical com uma das mãos, enquanto a outra escreve na horizontal.

A descoberta do talento foi um acidente para a chinesa. Quando ela estava na escola, tinha que fazer grandes quantidades de lição de casa das aulas de inglês e percebeu que conseguia fazer tarefas repetitivas muito mais rápido com as duas mãos.