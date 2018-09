Chuva alaga ruas e deixa SP em estado de atenção As chuvas que atingem a capital paulista desde a madrugada já provocaram pelo menos sete pontos de alagamento transitáveis. Com isso, por volta das 12h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 47 quilômetros de lentidão em toda a cidade. O índice corresponde a 5,6% dos 835 quilômetros monitorados. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, era difícil trafegar pela Praça Alceu Amoroso Lima, sentido centro, junto à Ponte João Dias; pela Avenida João Dias, sentido centro, na altura da Ponte João Dias; e pela pista local da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, próximo à ponte Atílio Fontana. Os alagamentos também atrapalhavam o trânsito na Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, perto da Rua Professor Campos de Oliveira; na Avenida Rebouças, sentido centro, junto à Rua Capitão Antonio Rosa; na Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Santana, na saída do Terminal Rodoviário do Tietê; e pelo sentido único da Avenida Delamare, na altura do número 2.925. Todas as regiões da cidade estão em estado de atenção desde 11 horas, por conta do risco de alagamentos. Por volta das 12h30, chovia mais forte nos bairros de Moema e Vila Mariana. A chuva também atingia toda a Grande São Paulo.