Chuva deixa 3 regiões de SP em estado de atenção As chuvas que chegaram a São Paulo no começo da tarde de hoje deixaram em estado de atenção as zonas norte e leste da cidade e a Marginal do Tietê, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Radares registravam pancadas de chuva forte na região metropolitana e leve em pontos isolados das zonas leste, oeste, sudeste e norte da capital paulista por volta das 13h30.