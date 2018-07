Chuva fecha aeroporto de Congonhas em São Paulo O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, está fechado desde 15h30 de hoje por causa do temporal que atinge a capital paulista nesta tarde. De acordo com o último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), 31 dos 145 vôos previstos atrasaram (21,4%) e nove foram cancelados (6,2%). Segundo o boletim da Infraero, divulgado na tarde de hoje, 270 dos 1.198 vôos previstos para todo o País até as 15 horas apresentavam atrasos de mais de meia hora. O índice representa 22,5% do total das operações.