Chuva fecha Aeroporto de Congonhas por 10 minutos O mau tempo provocou a suspensão dos pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, das 16h32 às 16h42 de hoje. Agora, o terminal opera com o auxílio de instrumentos. A cidade permanece em estado de atenção por conta da chuva. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), às 16h45, a chuva forte concentrava-se na região do centro e no bairro da Mooca, na zona leste. Houve queda de granizo na região da Lapa, zona oeste da cidade. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou oito pontos de alagamento, sendo um deles em situação intransitável, na Praça Marrey Junior, em Perdizes, na zona oeste. Às 16h51, a capital acumula 79 km de congestionamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender quatro ocorrências de queda de árvores. Em nenhuma, entretanto, houve feridos.