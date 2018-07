Chuva forte deve atingir hoje SP, MS e PR Chuva forte deve atingir hoje os Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec). Uma frente fria causa áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva em grande parte de São Paulo, no centro e leste do Mato Grosso do Sul e no norte e leste do Paraná.