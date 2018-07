Chuvas no Rio deixaram ao menos 4 mortos e 3 feridos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de 63 anos morreu em Belford Roxo, município da Baixada Fluminense, em virtude da queda de um muro. Duas mulheres morreram eletrocutadas na zona sul, após receberem descarga elétrica de postes localizados no Largo do Machado e na Rua do Catete. Em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, mais uma vítima, morta após ser atingida por galhos de uma árvore.

Entre os feridos está um casal de idosos, que foi atingido por uma marquise que cedeu, na Tijuca, zona norte. Os dois foram levados para o Hospital Souza Aguiar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do casal. Também na zona norte, um adolescente está desaparecido, após ter caído em um valão no bairro de Cordovil. De acordo com os bombeiros, as buscas foram retomadas na manhã desta quarta-feira.